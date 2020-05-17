الصين ترسل فريقًا خاصًا إلى إسرائيل للتحقيق فى وفاة سفيرها

قررت الصين إرسال فريقا خاصا إلى إسرائيل، للتحقيق في وفاة سفيرها لدى تل أبيب دو في.ويتولى فريق التحقيق الصيني عملية التهجيز إلى نقل الجثمان لبكين، بجانب كشف ملابسات الوفاة، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.ووُجد السفير الصيني لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ميتا داخل مقر إقامته في مستوطنة هرتسليا.وبدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحقيقات واسعة بكشف ملابسات الوفاة، موضحة أن التحقيقات الأولية ترجح أن الوفاة طبيعية، نظرا لعدم العثور على أي علامات عنف بجثمانه أو داخل شقته.وكان آخر تصريح للسفير الصيني لدى إسرائيل، منذ يومين، قائلا: إن تعاون بلاده مع تل أبيب يعد مكسبا للطرفين، وإنه يمكن للإسرائيليين أن يستثمروا في بلاده، كما أنها تثق في قراراتها.وجاءت تصريحات دو في بعد محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الاستثمارات الصينية في إسرائيل، في ظل الأزمة بين واشنطن وبكين.وأجرى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، زيارة سريعة إلى الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، استمرت ليوم واحد فقط.والتقى بومبيو بكل من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس الكنيست وحزب "أزرق أبيض"، وناقشوا عدة ملفات أبرزها منع الاستثمارات الصينية في إسرائيل.