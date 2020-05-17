محافظ البحيرة: توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية على متضررى كورونا

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توزيع ١٢ ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري كورونا، ضمن مبادرة صندوق تحيا مصر‎، موضحًا أن إجمالي المبادرة حوالي 30 ألف كرتونة.ووجه محافظ البحيرة، خلال تصريحاته لـ فضائية "ten"، الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه المستمر بمحافظة البحيرة، مشيدًا بدعم وزارة التضامن الاجتماعي التي لا تنقطع طوال الشهر.وأوضح محافظ البحيرة، أن هناك نشاطات من كافة الاتجاهات لدعم محافظة البحيرة لتخطي أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المبادرة لا تقتصر على المواد الغدائية فقط، بل يوجد بها ملابس وهدايا للأطفال وأشياء أخرى.