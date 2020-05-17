ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى مليون و467 ألف حالة والوفيات 88 ألفا

قال المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 1467065 حالة بزيادة 31967 حالة عن الإحصاء السابق، وعدد الوفيات ارتفع بواقع 1394 حالة إلى 88709.وإحصاء المراكز لعدد حالات مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، هو حتى الساعة الرابعة من مساء يوم 16 مايو، بتوقيت شرق الولايات المتحدة ومقارنة بعدد اليوم السابق.ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة عدد الحالات التي تعلنها الولايات منفردة.