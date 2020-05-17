رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجامعة المصرية اليابانية تطور نظاما للحد من انتشار العدوى بالمستشفيات

الأحد 17/مايو/2020 - 09:08 م
الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية
أ ش أ
طباعة
تمكن فريق من الجامعة المصرية اليابانية، بالتعاون مع شركة (بى سى بلانت) من تطوير نظام لمراقبة والحد من انتشار العدوى في المستشفيات، حيث يمكن لهذا النظام التأكد من أن كل العاملين يلتزمون بتعقيم أياديهم قبل وبعد التعامل مع المرضى، إذ يعطى صورة واسعة تساعد على الحد من انتشار العدوى داخل المستشفى، عن طريق التقارير اليومية والتنبيهات اللحظية.

وذكرت الجامعة - في بيان أصدرته اليوم الأحد - أنه شارك في تطوير النظام الجديد للمراقبة والحد من انتشار العدوى الدكتورة مها الصبروتى، والدكتور أحمد علام، موضحة أن النظام الجديد يتكون من شارة إلكترونية يرتديها مقدم الخدمة في المستشفي وتخصص شارة لكل طبيب أو ممرض، كما يضم قارئ آلي يوضع بجانب كل سرير في المستشفي، وموزع كى للمطهر، وخوارزمية مخزنة علي الخادم الرئيسي، وأيضا مُخزن عليه رسم تخطيطي للمستشفي بجميع غرفها وأقسامها.

وأضاف البيان، أنه عند بدء العمل يرتدي مقدم الخدمة في المستشفي الشارة الإلكترونية وقبل التوجه لمريض جديد يجب عليه المرور على المطهر والقيام بعملية التعقيم وفقا لقواعد منظمة الصحة العالمية، وحينها تضىء الشارة التي يحملها ضوء أخضر ويمكنه التعامل مع المريض، ثم تضىء الشارة لون أحمر بعد التعامل مع المريض وقيام القارئ المعلق بجوار سرير المريض بقراءة شارة الطبيب وإرسالها إلى الخادم الرئيسي، وعليه يتعين على الطبيب إجراء التعقيم من جديد قبل الانتقال لمريض آخر.

وأشار إلى أنه في حالة نسيان الطبيب سهوا عدم القيام بالتعقيم يقوم القارئ المثبت عند المريض الجديد بإطلاق صافرة تحذيرية عند قراءة شارة الطبيب واكتشاف عدم التعقيم من خلال قاعدة البيانات، ويكون ذلك تنبيها لكل من الطبيب والمريض بوجوب إجراء الطبيب عملية التعقيم قبل الكشف.

ونوه البيان بأن الفريق البحثي بالجامعة قام بتطوير سوار ذكى يمكنه متابعة العلامات الحيوية للمرضى، مثل درجة الحرارة وغيرها وإرسالها بصورة منتظمة إلى قاعدة البيانات، مما يشكل نواة لمنتج جديد قادر على متابعة المرضى في فترة العزل الصحى.

وبين أن من بين أهم مخرجات المشروع تطوير موزع ذكى لسوائل التطهير، والذى تم التقدم لتسجيله كبراءة اختراع، وهو نواة للمشروع الممول من أكاديمية البحث العلمى "تحسين وإنتاج على نطاق واسع لموزع ذكى لسوائل اليد المطهرة" من خلال برنامج "طبق فكرتك"، والذى اشتركت فيه الجامعة مع شركة (نيو بى سى بلانت) لتطوير الموزع الذكي، والذي يقوم بالتعرف علي من قام باستخدامه من خلال شارة إلكترونية يرتديها مقدم الخدمة في المستشفي، والتي تسجل استخدام المستخدم للجهاز، كما يحتوى الموزع على مجموع من المستشعرات التي تتأكد من توزيع كمية مناسبة لسائل التعقيم وقيام مقدم الخدمة بالقيام بعملية التعقيم بطريقة سليمة وتسجيل ذلك في قاعدة البيانات.

ويهدف المشروع إلى تطوير الموزع الذكى بحيث لا يقتصر عمله على المستشفيات فحسب بل استخدامه في كافة المنشآت العامة وإنتاجه على نطاق اقتصادى واسع يساعد على فكرة التعايش مع الفيروس إلتزامًا بالإجراءات الاحترازية

وعلى جانب أخر، يشرف ذات الفريق البحثى (الدكتورة مها الصبروتى، والدكتور أحمد علام) على مجموعة واعدة من طلبة كلية الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات في مرحلة البكالوريوس لتطوير تطبيق محمول يتمكن من متابعة الأفراد فى المنازل والتجمعات وتنبيهم عند تجاوز مسافات البعد الاجتماعى أو الاقتراب من أشخاص مشتبه في إصابتهم بالعدوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

ارتفاع أعداد مصابي كورونا لـ16617 والوفيات لـ272 في إسرائيل

الصور

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

image description

إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

ارتفاع أعداد مصابي كورونا لـ16617 والوفيات لـ272 في إسرائيل

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

مهند الأخرس: الأدب الفلسطيني فعل ثقافي مقاوم

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن وباء كورونا.. الثلاثاء

الشاعرة هبة الفقى تشارك فى أمسية «اتحاد كتاب الإمارات»

«الشيخ زايد للكتاب» تستضيف ابتسام بركات في صالون الملتقى الأدبي