رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: إطلاق «فرصتنا.. رقمية» لتعزيز مساهمة الشركات في مشروعات التحول الرقمي

الأحد 17/مايو/2020 - 09:06 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
طباعة
- اتاحة 33 مشروع وفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه

- إطلاق مسابقات بين العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية مهاراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعاقد مع الشركات الفائزة

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات إطلاق مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التي تدشنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي؛ حيث تتيح المبادرة منصة رقمية لطرح هذه المشروعات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها بشكل يحقق الشفافية والمساواة فى الفرص وبما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تلك الشركات.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي عُقدت بمشاركة المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك عدد من رؤساء الشركات التكنولوجية العالمية المتخصصة فى دمج وتكامل الأنظمة، ورؤساء وممثلى الشركات المتوسطة والصغيرة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور عمرو طلعت إن مبادرة "فرصتنا.. رقمية" تهدف إلى التأكد من أن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة نصيب واضح ومحدد في مشاريع بناء مصر الرقمية التي تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها؛ مشيرًا إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية؛ موضحًا أنه يتم تنفيذ رؤية استراتيجية لبناء مصر الرقمية تتضافر خلالها الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة والشركات العالمية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وفئة المهنيين المستقلين.

وأوضح طلعت أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بشكل يضمن تحقيق الحوكمة والشفافية من خلال ثلاثة روافد وهي المشاركة فى تنفيذ المشروعات بنسبة لا تقل عن 10% من المشروعات الموكلة للشركات المشغلين الرئيسيين، أو من خلال المشاركة في حزمة من المشروعات من خلال التعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباشرة، أو المشاركة فى مسابقات بين العاملين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تدريبية لصقل مهاراتهم فى مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي على نفقة الوزارة وتنتهي بالتعاقد مع الشركات الفائزة؛ مشيرًا إلى أن آلية التنفيذ ستكون من خلال منصة "فرصتنا.. رقمية" التي تتيح في بداية إطلاقها 33 فرصة في مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد أصدر اليوم قرارًا بإلزام القائمين على قطاعات البنية التحتية المعلوماتية ووحدات التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإتاحة نسبة من الخدمات الخاصة بمشروعات تلك القطاعات والتي يمكن اسنادها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركات إدارة المستقلين بحيث لا تقل عن 10% من اجمالي الأعمال، مع مراعاة الالتزام في عمليات الطرح التي تقوم بها هذه القطاعات سواء بصورة مباشرة أو بإنابة أي من الجهات التي يجوز انابتها قانونا أن تحتوى كراسة الشروط والمواصفات والعقود الخاصة بتلك العمليات المتعاقد معها على الاستعانة بهذه الشركات في تنفيذ هذه الأعمال والاعلان عن ماتم اختياره منها، كما تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اعداد قائمة معتمدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركات إدارة المستقلين وفق تصنيفها وتخصصاتها المختلفة والاعلان من خلال منصة الكترونية أو غيرها من الاليات عن تلك القوائم وكذا الأعمال والمشروعات التي تم اتاحتها ويمكن اسنادها لها وماتم اسناده منها مع وضع نظام أداء لتلك الشركات.

وتستهدف مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والمسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن طريق المساهمة فى مشاريع التحول الرقمى للجهات الحكومية، والتي تهدف إلى تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الاخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل بها، وكذلك تحفيز مساهمة الشركات المحلية في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري بما يعزز من تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية.

وفي هذا السياق؛ أكدت المهندسة هالة الجوهري، أن المبادرة تأتى في إطار الدور المنوطة به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لزيادة تنافسية صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية وانطلاقًا من إيمانها الكامل بإمكانيات الشركات المصرية العاملة بالقطاع وقدرتها على انتاج وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تساهم في تسريع عمليات التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الشركات المصرية تمتلك الكوادر الشابة المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى حيث تحقق نجاحات ملموسة وتقوم بتصدير خدماتها لمختلف الأسواق العالمية.

وتتضمن المنصة الرقمية التي تم اطلاقها تفاصيل مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها للجهات الحكومية المختلفة، ويتيح كل مشروع مجموعة من الفرص المتاحة والتي يمكن إسنادها الى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتضمن المنصة الشروط والمواصفات الفنية لكل فرصة والجهة المنفذة، وإحصاءات ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة مراحل المشروعات والفرص المعلنة بشفافية، كما سيتم من خلال المنصة الإعلان عن الشركات التي تم إسناد تلك الأعمال إليها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجة شديدة الحرارة تستمر لنهاية الأسبوع (فيديو)

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

23 حالة وفاة جديدة بكورونا في كندا

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

الصور

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

image description

إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

ارتفاع أعداد مصابي كورونا لـ16617 والوفيات لـ272 في إسرائيل

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

مهند الأخرس: الأدب الفلسطيني فعل ثقافي مقاوم

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن وباء كورونا.. الثلاثاء

الشاعرة هبة الفقى تشارك فى أمسية «اتحاد كتاب الإمارات»

«الشيخ زايد للكتاب» تستضيف ابتسام بركات في صالون الملتقى الأدبي