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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل مسلسل البرنس الحلقة 24.. السم طريقة جديدة لقتل «رضوان»

الأحد 17/مايو/2020 - 10:34 م
البرنس
البرنس
حسين الجندي
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ضمن مسلسل البرنس الحلقة 24 بطولة النجم محمد رمضان، استمرت محاولات الأشقاء لقتل شقيقهم "رضوان البرنس" الذي يحاول الانتقام منهم على قتل زوجته وابنه وإلقاء ابنته في الشارع، لتحاول والداتيهم "نجية" الفنانة أحلام الجريتلي، و"سميحة" سلوى عثمان، منعه من ذلك، وذهبتا إليه لتطلبا منه عدم إيذاءهم، لكنه رفض الحديث معهم، الأمر الذي وصفه بـ"البجاحة".

مسلسل البرنس الحلقة 24


استمرت الحلقة بمشهد جمع كل من إدوارد "عبدالمحسن" في الكباريه الخاص به؛ ويسأله شقيقه "فتحي" الفنان أحمد زاهر، عن كيفية علم "رضوان" بمكان موقف السيارات الذي تركوا ابنته فيه؛ ليؤكد له أنه قال لعادل الفنان "أحمد داش" فقط؛ بعده توجه "عبدالمحسن" إلى "رضوان" ليطمئن عليه ويعتذر له عما حدث منه، الأمر الذي رفضه الثاني، ووبخه قائلًا: "أنا لو مكانك أدفن كل مننفسي، يلعن أبو الضعف اللي يخليك توافق على رمي أخوك في السجن وبنته في الشارع"، وهي الزيارة التي علم بعدها أنها كانت بإيعاذ من "فتحي".

مشهد آخر لزيارة "فتحي" لشقيقه "ياسر" الفنان محمد علاء في العوامة الجديدة، رأى خلالها "سعيد أبوالمكارم" تاجر المخدرات الذي يتعاون معه بدون علمه؛ بعدها يطلب "فتحي" من "حمادة" أن يضع السم لـ"رضوان البرنس"، وهو ما وافق عليه الأول على الفور.

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ذهبت "نورا" الفنانة ريم سامي، و"عادل" شقيقها الفنان أحمد داش، تخبره أنها تمت خطبتها، ليطلب منها أن تساعده في التوقف عن تعاطي المخدرات، على أن يكون ذلك بعيدا عن المصحات المخصصة لذلك؛ بينما اختتمت الحلقة بمكالمة تليفونية من صبي "محمد جمعة"، السائق الذي ربى ابنة "رضوان"، يؤكد خلالها أنه يعلم مكان الطفلة.

البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

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