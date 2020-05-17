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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل فلانتينو الحلقة 24.. داليا البحيري تخون عادل إمام مع طليقها

الأحد 17/مايو/2020 - 11:16 م
فلانتينو
فلانتينو
حسن أمين
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عرض مساء اليوم الأحد مسلسل فلانتينو الحلقة 24 المسلسل الكوميدي الذي يخوض بطولته الزعيم عادل إمام.

مسلسل فلانتينو الحلقة 24


ويقدم "الدستور" ملخص الحلقة 24 من مسلسل فلانتينو:

بدأت الحلقة باكتشاف الفنانة رانيا محمود ياسين بعد وفاة زوجها بأنه كان متزوجًا من امرأة أخرى ولديه ولدين وأنه في آخر أيامه كان يرافقهم في منزله الآخر وكذب عليها بأنه سيسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج.

واكتشف سمير صبري صديق فلانتينو أن طليق الفنانة داليا البحيري هو الذي وراء الرسائل النصية التي أرسلت له الحلقة الماضية.

واتصلت داليا البحيري بطليقها الذي يجسده الفنان محسن منصور وقالت له إنها تزوجت من عادل إمام من أجل أمواله وأنها ما زالت تحبه وطلبت منه أن يأتي لها في الفيلا الخاصة بها.

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يشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" بجانب الزعيم عادل إمام كل من الفنانة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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