ترامب: يمكننا قطع العلاقات مع الصين ولن أتحدث مع رئيسها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن لدى الولايات المتحدة معلومات كثيرة غير جيدة عن مختبر ووهان بالصين، الذي أكدت تقارير أمريكية إمكانية تسرب فيروس كورونا المستجد منه.وأوضح ترامب في حوار له مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه لا يريد التحدث الآن مع الرئيس الصيني شي بينج، لافتا إلى أنه يمكنه قطع العلاقات كاملة مع الصين، قائلا إنه كان بإمكان الصين وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف الرئيس الأمريكي: "لدينا الكثير من المعلومات المقلقة عن مختبر ووهان بؤرة فيروس كورونا الأصلية".يذكر أن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 88709 فيما تجاوزت الإصابات الـ1.4 مليون حالة.وتخطى إجمالي الإصابات حول العالم بفيروس كورونا 4.6 مليون إصابة فيما تخطت الوفيات 308 ألف حالة بينما تخطى عدد إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1.7 مليون حالة وسط استمرار التجارب للتوصل إلى علاج فعال لمجابهة المرض.