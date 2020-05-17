ارتفاع أعداد مصابي كورونا لـ16617 والوفيات لـ272 في إسرائيل

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 272 حالة، مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة إلى 16617.وأضافت الوزارة، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أنه من بين 3403 حالات مصابة بالفيروس، هناك 55 في حالة خطيرة، و44 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، والبقية في حالة مستقرة نسبيا.كما أشارت إلى تعافى ما لا يقل عن 12942 حالة.