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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اقتراح بإلغاء امتحانات الثانوية واستكمال الدراسة عن بُعد بلبنان

الأحد 17/مايو/2020 - 08:46 م
طارق المجذوب
طارق المجذوب
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أعلن وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، أنه سيتقدم إلى الحكومة بمجموعة من الاقتراحات في شأن سير العملية التعليمية في لبنان، تقوم على إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، واستكمال العام الدراسي الحالي من دون حضور الطلاب والتلاميذ إلى المدارس والمعاهد والجامعات، في ظل المخاطر الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم اللبناني، مساء اليوم الأحد، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، حيث جرى مناقشة الجوانب المتعلقة بالدراسة في البلاد ومقترحات حول الإجراءات الواجب اتخاذها.

وأكد أن صحة الطلاب والتلاميذ وحماية أرواحهم هي الأولوية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن وزارة التعليم ستعمل على تعويض ما خسره الطلاب جراء هذه الأزمة في العام الدراسي المقبل باعتبار أن التعليم هو أساس بناء الأجيال.

وأشار إلى أنه سيتقدم بحزمة من مشاريع المراسيم والقوانين إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء تضم 4 بنود رئيسية تتمثل في: استكمال العام الدراسي الحالي عن بُعد ومن دون حضور كل الصفوف في التعليم العام والمهني والجامعي، وأن يرفع جميع تلاميذ التعليم العام والمهني والتقني عند انتهاء العام الدراسي عن بُعد (أخر شهر مايو الحالي) إلى الصف الأعلى وفق ضوابط تحددها وزارة التعليم.

وأضاف أنه بالنسبة للجامعات فستوضع آلية تسمح باستكمال وإنهاء الدراسة عن بُعد وإجراء التقييم مع وضع بعض الاستثناءات للمواد التطبيقية، بينما سيستكمل العام الدراسي عن بُعد في صفوف الشهادات الرسمية في التعليم العام والمهني والتقني بالسبل المتاحة القائمة مع إعطاء إفادات للطلاب وفق ضوابط تحددها الوزارة لكل شهادة.

وكانت السلطات اللبنانية قد علقت العمل بالدراسة وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية في عموم البلاد منذ أواخر شهر فبراير الماضي، كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا، وجرى اعتماد "التعليم عن بُعد" عبر البث التليفزيوني والمنصات الإلكترونية في ظل توقف المدارس والمعاهد والجامعات.

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