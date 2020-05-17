فرنسا تسجل 483 حالة وفاة بكورونا

سجلت فرنسا قفزة كبيرة وحادة في حالات الوفاة اليومية جراء فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 483 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز"، اليوم، إن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت بواقع 483 حالة، وبلغت 28108، بينهم 17466 توفوا في المستشفيات و10642 في دور المسنين.ولفتت الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 19432 إلى 19361، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2132 إلى 2087 في تراجع مستمر منذ نحو شهر.