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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الآن.. مسلسل البرنس الحلقة 24.. أشقاء رضوان يعرضون نصف مليون مكافأة

الأحد 17/مايو/2020 - 10:54 م
البرنس
البرنس
حسين الجندي
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بدأ مسلسل البرنس الحلقة 24 الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ويعرض على شاشة قناة دي إم سي بمشهد جمع بين الفنان دياب "كوتكوت"، والفنان محمد رمضان "رضوان البرنس" حيث حاول كوتكوت أن يقتل محمد رمضان ولكنه فشل في ذلك ليفاجئ "فتحي" الفنان أحمد زاهر وهو نائم بجانبه مقتولا.

 مسلسل البرنس الحلقة 24


واستمرت الحلقة بمشهد الفنانة ريم سامي والفنان أحمد حسنين "نورا وحسام" حيث كشف لها أمام جميع زملائها في العمل أنه يريد أن يتزوجها حيث حدث المشهد داخل الشركة الهندسية التي تعمل بها بينما انتقل المشهد إلى أشقاء رضوان في حضور فدوي الفنانة روجينا حيث كشفت أنه يجب أن يعثروا على ابنة رضوان حتى يتثني لهم الضغط عليه والابتعاد عنهم، بينما أكد فتحي أنه تركها في الشارع منذ سنوات بينما كشفوا علي أنه سوف يقدمون مبلغ مالي لم يعثر عليها في الموقف.

وجاء المشهد الثاني حيث جمع بين كل من علا الفنانة نور اللبنانية ووالدتها الفنانة صفاء الطوخي ورضوان البرنس الفنان محمد رمضان حيث قالت له نورا إنه لابد أن يفتتح ورشة خاصة به حيث أكد لها رضوان أنه ليس أوانه الآن للتفكير في ذلك.

أحداث مسلسل البرنس الحلقة 24


واستمرت الحلقة بمشهد جمع كل من أشقاء رضوان حيث ذهبوا إلى موقف السيارات وأعلنوا عن نصف مليون جنيه مكافأة لم يعثر على ابنة رضوان البرنس "مريم"؛ وهو المشهد الذي كان واقفا فيه الفنان محمد جمعة الذي عثر على الطفلة منذ خمس سنوات وقام بإدخالها المدرسة بينما قال له الصبي الخاص به أنه عليه أن يتكتم علي هذا الموضوع والا سيقتله.

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وجمع مشهد بين كل من فدوي الفنانة روجينا وفتحي الفنان احمد زاهر، وذلك من أجل معرفة كيف علم رضوان بالموقف الذي تم ترك فيه ابنة رضوان ليكتشفوا أن الفنان ادوارد "عبدالمحسن" هو من وراء ذلك؛ بينما قالت فدوي بفتحي إنه عليه أن يأخذ حظره من حماده شقيق علا الفنانة نور اللبنانية وهي الشخصية التي يقدمها الفنان محمد مهران.

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