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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرف التجارية» تثمن قرار عودة الأنشطة المختلفة يونيو المقبل

الأحد 17/مايو/2020 - 07:44 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
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أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، والمتضمنة النظر في كيفية إعادة الأنشطة المختلفة للعمل من جديد اعتبارا من منتصف شهر يونيو المقبل، أيضا عدم السماح لأي مواطن دخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وفرض عقوبات على المخالفين، ومثمنا في الوقت ذاته جهد القطاع الطبي الكبير للغاية.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان، إن منتسبي الاتحاد على مستوى الجمهورية ملتزمون بالإجرءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل رغبتهم الشديدة لإعادة الحياة للأنشطة التجارية المختلفة الفترة القادمة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق اليوم، أن الحكومة ستنتهز الفرصة خلال إجازة عيد الفطر، وتم التوافق على غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا من الأحد المقبل وحتى الجمعة بواقع 6 أيام.

وكانت الحكومة قد اعتمدت عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية بدأ العمل بها 15 مايو الجاري، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

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