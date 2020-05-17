مسلسل الاختيار الحلقة 24.. إنسانية أحمد منسي تظهر مع أطفال سيناء





مسلسل الاختيار الحلقة 24

وعرض صناع المسلسل لقطات تسجيلية حقيقة لمنسي وهو يقبض على التكفيريين، كما عرض صناع العمل صورة حقيقة لمنسي توضح مدى علاقاته القوية والإنسانية بالأطفال حيث ذهب لهم المدرسة والتقط صورة معهم بينت مدى حب الأطفال له أثناء خدمة في سيناء.





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مسلسل الاختيار الحلقة 24 بطولة النجم المصري أمير كرارة والنجم المصري أحمد العوضي، ويشارك في العمل الدرامي الرمضاني أيضًا دينا فؤاد وكذلك النجمة مها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض العمل الدرامي يوميًا على شاشة قناة "on e" المصرية في تمام الساعة 9 التاسعة مساءً. بطولة النجم المصري أمير كرارة والنجم المصري أحمد العوضي، ويشارك في العمل الدرامي الرمضاني أيضًا دينا فؤاد وكذلك النجمة مها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض العمل الدرامي يوميًا على شاشة قناة "on e" المصرية في تمام الساعة 9 التاسعة مساءً.

يشهد مسلسل الاختيار الحلقة 24 تطورات كبيرة في الأحداث، وتنطلق بعد قليل الحلقة الجديدة من المسلسل على قناة "on e" وتشهد الحلقة تحقيق أحمد منسي أعلى نسبة نجاح للقوات المسلحة في سيناء بالقبض على الإرهابيين والتكفيريين من المخابئ الخاصة بهم في سيناء وذلك بمساعدة الشيخ سالم، وأصبح أحمد منسي بالنسبة للتكفيرين طاووس يهدد عروشهم في سيناء.