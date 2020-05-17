أهالى «البلاصى» بكفر الشيخ يستقبلون متعافيًا من كورونا بلافتات ترحيب (صور)

استقبل أهالي قرية السيد البلاصي التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ويدعي "صبحي سلامة" والذي خرج اليوم من مستشفى العزل ببلطيم، بلافتات ترحيب احتفاء بعودته وتعافيه من الفيروس.وراعى شباب القرية أثناء استقبالهم للمتعافي، التباعد فيما بينهم وارتداء الكمامات، وحملت اللافتات عبارات ترحيب مثل "عودة الحبيب الغالي"، و"يا عائدا بعناية الرحمن القلب راضي عنك والوجدان"، و"أشرقت الأنوار بقدومك"، وكذلك الدعاء بالشفاء لجميع المرضي.فيما كثفت مجلس مدينة سيدي سالم بقيادة المهندسة عايدة ماضي، من حملات التعقييم والتطهير لكافة شوارع القرية وكذلك باقي القري، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.