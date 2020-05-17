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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل الاختيار الحلقة 24.. سالم يتعاون مع منسي للقضاء على التكفيريين في سيناء

الأحد 17/مايو/2020 - 08:16 م
سالم يتعاون مع منسي
سالم يتعاون مع منسي
أمير محمد خالد
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ينطلق الساعة التاسعة مساء، مسلسل الاختيار الحلقة 24 على قناة on e وتحمل اسم "عهد الدم"، والتي تبدأ بمشهد قيام الشيخ سالم شيخ مشايخ شباب سيناء عزاء الشيخ حسان بعدما ثأروا لحقه والقصاص له ولشهداء القوات المسلحة، وذلك بعدما ذهب الشيخ سالم الذي يقدم شخصيته الفنان دياب لقائد الكتيبة 103، أحمد منسي الذي يقدم شخصيته أمير كرارة ليخبره بالتعاون معه وليكونوا على قلب رجل واحد للقضاء على الإرهاب.

مسلسل الاختيار الحلقة 24


يواجه الشيخ سالم اعتراض من السيناويين في قبيلته بسبب تعاونه مع القوات المسلحة ولكن سالم يقنعهم بأن هذا الأفضل لهم، وخلال مشاهد الحلقة يتواصل التكفيريون في سيناء مع أبو بكر البغدادي ليعين عليهم أميرا جديدا بعد قتل أميرهم علي يد المنسي، ويبدأ التكفيريين في التخطيط لتفكيك الترابط بين السيناويين والجيش لأن ذلك يهددهم بالخطر.

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المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ويشارك في العمل الدرامي أيضا دينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي.

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