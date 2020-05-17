مصرع صياد غرقًا بالبحر الجديد فى الدقهلية

لقى صياد مصرعه اليوم الأحد، غرقا أثناء الصيد بمياه البحر الجديد بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية برمبال القديمة التابعة للمركز بغرق شخص أثناء الصيد بمياه البحر الجديد بالقرية.وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ تم انتشال الجثمان، وتبين أن الغريق يدعى "محمود. أ. الـ، 60 سنة"، ومقيم برمبال القديمة ويعمل صياد، وبالفحص تبين أنه غرق أثناء الصيد بالبحر الجديد ولا توجد إصابات والوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.