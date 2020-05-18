حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 18 مايو 2020

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العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 18 مايو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: مع انتقال القمر إلى برجك تتخلص من بعض خيبات الأمل، وتكون قادرًا على النهوض مجددًا والمضي قدمًا في إنجاز ما خططت له.عاطفيًا: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتسعى إلى الإمساك بزمام الأمور وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع.صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبّه.مهنيًا: تتراجع الحظوظ لحظة وصول القمر إلى مواجهة برجك من الحمل وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، تطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص.عاطفيًا: الاستفزاز مع الشريك غير مستحب على الإطلاق، لأن رد فعله سيكون مكلفًا وتدفع الثمن غاليًا وتندم.صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية رخيصة، لأن الصحة هي الأغلى.مهنيًا: تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقًا بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جدًا تبرهن من خلاله ما أنت عليه في الواقع.عاطفيًا: تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض، بينما الحقيقة أنت من يكتنفه الغموض.صحيًا: خفف قدر الإمكان من تناول المشروبات الغازية ولا سيما خلال تناولك الطعام.مهنيًا: لا تبدأ بأي مشروع جديد قبل أن تنهي التزاماتك إزاء مشروع حالي لأن الأمر رهن بنجاحه أو بعدمه.عاطفيًا: لا تقدم اليوم على مغامرات عاطفية جديدة، بل أنت مدعو إلى التأني والحذر في هذا الشأن.صحيًا: نفذ قدر الإمكان الإرشادات الغذائية، وإذا أحسست بالانزعاج راجع أخصائي التغذية.مهنيًا: وصول القمر إلى الحمل الناري الصديق يجعلك تقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح وتزرع الفرح في محيطك.عاطفيًا: أخبار حلوة وتطورات زاهرة، تخوض غمار علاقة فريدة من نوعها وتعرف تطورًا يفرحك ويريحك.صحيًا: تحرص باستمرار على تفقد رصيدك في المصرف، تفقد وضعك الصحي أيضًا لدى الطبيب المختص.مهنيًا: تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جدًا ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضرورية، وتقديم التبريرات التي قد لا تنفع.عاطفيًا: قد تكون بعض تفاصيل المرحلة المقبلة سببًا في عدم علاقة ما فحاول أن تتغاضى عن التفاصيل الصغيرة.صحيًا: العقبات الصغيرة لن تشكل عائقًا أمام إصرارك على متابعة تمارينك اليومية.مهنيًا: أنت مدعو إلى التّحفظ تحت التاثيرات الضاغطة للقمر من برج الحمل ولو انّ الفرص المهنية جديدة متاحة أمامك، أمور طارئة قد تحصل وحظوظ لم تخطر بالبال.عاطفيًا: تغييرات مفاجئة تطال وضعك العاطفي وتضعك أمام مسؤوليات كبيرة قد تعجز عن القيام بها.صحيًا: أنت دائم التوتر ومعرض لاضطرابات نفسية ما يجعلك تعتقد أنك تشكو أمراضًا خطيرة.مهنيًا: قد تفرض رأيًا أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزًا أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسان.عاطفيًا: كن ناضجًا واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، وكن مستوعبًا لكل ما يصدر من الحبيب من تصرفات.صحيًا: مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية.مهنيًا: مناخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية، استفد من هذا الأمر قدر المستطاع ولا تدع الفرص تفوتك لأنها قد لا تتكرر في المدى المنظور.عاطفيًا: تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تعاملك معه، وهنا يفرض الحذر نفسه وتؤدي الحكمة دورًا كبيرًا.صحيًا: أنت قادر بإرادتك الصلبة على التخلص من السمنة واستعادة عافيتك ونشاطك.مهنيًا: عراقيل تفاقم وضعك المهني، وتنهار أمامها وتجد نفسك عاجزًا عن مواجهتها، بسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة.عاطفيًا: انتبه لمعاملتك الشريك، فهو يتحمل منك الكثير ويسكت، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلًا.صحيًا: عليك المبادرة اليوم قبل الغد إلى الاستفادة من عامل الوقت لممارسة هواياتك التي تريحك نفسيًا.مهنيًا: تقدم على خطوات كبيرة هذا اليوم، لكن بعض التريّث من شأنه أن يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك.عاطفيًا: لن تجد نفسك إلا مطواعًا لآراء الشريك وهي دائمًا ما تكون في مصلحتك وتضعك على السكة الصحيحة.صحيًا: وضعك الصحي الحرج والدقيق لم يعد يحتمل أي تراجع، سارع فورًا إلى طبيبك.مهنيًا: مشاكل بسيطة لكن في المقابل فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة إلى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك.عاطفيًا: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستيعد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه.صحيًا: عليك التخفيف قدر الإمكان من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول.يهتم العديد من الأشخاص بقراءة كل ما هو جديد في عالم الأبراج لذا تقدم لنا خبيرة الابراج جاكلين عقيقي كل ما هو جديد ومتوقع من كل برج بصورة يومية.