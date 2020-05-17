23 حالة وفاة جديدة بكورونا في كندا

أعلنت كندا اليوم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة لفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 340 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.وجاءت جميع الإصابات التي تم تسجيلها، بجانب حالات الوفاة في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، فيما بلغ إجمالي الوفيات الآن في البلاد 5702 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 76195.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء، جستن ترودو، عن أن فريق أبحاث في هاليفاكس سيعمل مع مصنع صيني لإجراء التجارب السريرية الكندية الأولى للقاح محتمل لفيروس "كوفيد-19".وتمت الموافقة على التجارب من قبل وزارة الصحة الكندية وستجرى في المركز الكندي لطب اللقاحات في جامعة دالهوزي في هاليفاكس.وقال ترودو: "البحث والتطوير يستغرقان وقتا، ويجب القيام به بشكل صحيح، لكن هذه أخبار مشجعة"، مضيفا أن المجلس الوطني للبحوث سيعمل مع الشركات المصنعة بحيث إذا نجحت تجارب اللقاح، فيمكن إنتاج اللقاح وتوزيعه.وقالت وزارة الصحة الكندية إن قرارها جاء بعد مراجعة متأنية لطلب التجربة الذي "استوفى المتطلبات الضرورية للسلامة والجودة".