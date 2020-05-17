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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«بعد عام ونصف من الشلل السياسي».. نتنياهو يقدم حكومته للكنيست

الأحد 17/مايو/2020 - 06:12 م
نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ
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قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسميًا اليوم الأحد أعضاء حكومته الجديدة للكنيست، والتي نُصّبت اليوم بعد شلل سياسي دام نحو عام ونصف، وثلاثة انتخابات عامة أُجريت دون أن يتمكن هو أو منافسيه من تشكيل حكومة.

وبدأ نتنياهو بالإشارة إلى شريكه في التحالف الحكومي، زعيم تحالف أزرق أبيض بيني جانتس، والذي قال رئيس الحكومة الإسرائيلي إنه سيتولى منه منصب رئيس الوزراء يوم 17 نوفمبر 2021، أي بعد عام ونصف من اليوم، في إطار تدوير السلطة على مقعد رئيس الحكومة، والمتفق عليه بين الطرفين، حسب ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" عبر موقعها الإلكتروني.

وأبدى نتنياهو ثقته في أنه سيعمل بشكل جيد مع جانتس في الحكومة الجديدة.

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