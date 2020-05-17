داعية إسلامي: النبي كان يصف نفسه بخليل الله

قال الشيخ الشحات العزازي أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يأنس إلا بالله، وكانت صحبته الكاملة مع الله، مؤكدًا على حب الرسول للخلوة مع الله.وأضاف الشيخ الشحات العزازي، خلال حواره ببرنامج "نور النبي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصف نفسه بأنه خليل الله، حيث قال: "لو كنت متخذًا أحد من البشر خليلًا بعد الله، لاتخذت أبا بكر".وأشار الشيخ الشحات العزازي، إلى أنه لم يحظَ بشرف صحبة الله، سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم.كما أكد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، لافتًا إلى أن أخلاقه هي أخلاق القرآن الكريم.