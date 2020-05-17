145 حالة.. إيطاليا تسجل أكبر انخفاض في وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، تسجيل 145 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31 ألفا و908 وفاة حتى اليوم، ليكون أقل معدل وفيات منذ مارس الماضي تم تسجيله.وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم أن إيطاليا سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض كبير عن أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 225 ألفا و435 مصابا منذ ظهور المرض في فبراير الماضي.وتستمر معدلات الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا في التراجع بشكل كبير، حيث علنت إيطاليا، أمس عن تسجيل 153 حالة وفاة جديدة بكورونا وتسجيل 875 إصابة جديدة.يذكر أن الحكومة الإيطالية أعلنت أمسعن صدور مرسوم للسماح بالسفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من الثالث من يونيو القادم، كما سيسمح بالسفر عبر المناطق ويرفع حظر التنقل بين الأقاليم انطلاقا من اليوم نفسه.وأصر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى، ومن المقرر فتح المتاجر في 18 مايو الجاري، وسط مخاوف من حدوث موجات جديدة من الوباء.