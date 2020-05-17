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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس النواب يوافق على اختصاصات عمومية البنك المملوك للدولة

الأحد 17/مايو/2020 - 06:10 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اختصاصات الجمعية العامة للبنك المملوك أسمهمه بالكامل للدولة، مع إضافة بند (5) بناء على اقتراح الحكومة.

وحسب المادة 137، يكون لكل بنك من البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية.

وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي:
1- إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات.

2- تعديل النظام الأساسي.

3- تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

4- اعتماد الموازنة التقديرية.

5 – تحديد مرتبات البدلات والمكافأت

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود.

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