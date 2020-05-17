«التعليم»: مؤجلو امتحانات الثانوية للعام القادم سيمتحنون ورقيًا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2020 يوم الأحد 21 يونيو 2020، وسيتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريبًا.وأكد الوزير، عبر صفحته الشخصية على "الفيس بوك"، أنه "يمكن لأي طالب في الثانوية العامة أن يختار بين حضور الامتحان هذا العام، أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنها أول محاولة، مع العلم أن الامتحان سيكون ورقيًا في حالة التأجيل".