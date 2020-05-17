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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السويس تسترد 41 ألف متر مربع من أملاك الدولة (صور)

الأحد 17/مايو/2020 - 05:55 م
السويس
السويس
كريم أنور
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استردت محافظة السويس، اليوم الأحد، ٤١٠٠٠ متر من املاك الدولة، بمنطقة الأدبية، بعد إزالة التعديات، بالتعاون بين رئاسة حي عتاقة ومديرية الأمن.

وأشرف اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن، على حملة الإزالة التي شنها حي عتاقة برئاسة مهندس وليد شوقي، التي أسفرت عن استرداد مساحة ٤١٠٠٠ متر مربع أملاك دولة بمنطقة الكبانون وإزالة ما عليها من مبانى.

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