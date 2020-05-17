استعجال التحريات الأمنية حول المتهم بسرقة السجاد بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام عاطل بسرقة السجاد من الشقق السكنية بمنطقة القطامية.وأمرت النيابة بحبس المتهم "حسين كوباية" أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة السجاد من المنازل بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة.واعترف المتهم بسرقته السجاد بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة بهدف بيعه بمحل لبيع الأدوات المستعملة، كما أقر باتجاهه للسرقة لمروره بأزمة مالية وبهدف الكسب والتربح.وكانت قد ألقت قوات الأمن بقسم القطامية القبض على لص تخصص في سرقة السجاد من المنازل بدائرة القسم في نهار رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.كانت بداية الواقعة بتلقي قسم القطامية عدة بلاغات تفيد بتعرض أكثر من منزل لسرقة "السجاد" الخاص به وبعد تفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم، وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.