سوريا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 58 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بين القادمين من الكويت ليرفع عدد الإصابات المؤكدة في سوريا إلى 58 إصابة حتى اليوم.وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوفيات جراء الوباء بلغ ثلاث حالات فقط، وشفي 36 حالة من إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد.وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في وقت سابق اليوم عن أن المجلس الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المنعقد في وزارة الصحة المعني بفيروس كورونا قرر رفع الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد انهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار.كما قرر مجلس الوزراء السوري تعطيل الجهات العامة ابتداءً من يوم السبت المقبل حتى يوم الخميس الموافق 28 من مايو الجاري بمناسبة عيد الفطر السعيد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء.يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 4.6 ملايين إصابة مؤكدة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات حول العالم 308 ألف حالة، بينما تخطى إجمالي المتعافين من الوباء مليون ونصف المليون حالة، وسط استمرار أعمال البحث والتجارب للتوصل إلى عقار فعال لمواجهة المرض.