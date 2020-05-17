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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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القبلة
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تكنولوجيا
أمريكا تطلق طائرة فضائية مسيّرة لإجراء تجارب في المدار
الأحد 17/مايو/2020 - 05:43 م
أمريكا
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