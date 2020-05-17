السنغال تسجل 51 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وأوضحت الإذاعة السنغالية نقلًا عن بيان لوزارة الصحة السنغالية أنه وبعد فحص 816 شخصًا تم تسجيل 51 إصابة بالفيروس، ليصل عدد المصابين بالفيروس في السنغال منذ أول ظهور له يوم الثاني من مارس إلى 2480 إصابة، شفي منهم 973، وتوفي 25، ويتابع 1481 من المصابين علاجهم في المشافي.