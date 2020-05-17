33 مليون جنيه تكلفة رفع كفاءة المدخل الغربي لـ«دمياط الجديدة»

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه يجري تنفيذ رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة وطريق امتداد (أ٢) بطول ٨٢٠ مترا وعرض ٨٥ مترا، لربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي الجديد.وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، فى تصريحات خاصة، أن هذه العملية تشمل تنفيذ البوابة الغربية للطريق الدولى الساحلي الجديدة، وإنشاء ميدان، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٣ مليون جنيه.وشدد رئيس جهاز دمياط الجديدة، على الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع إتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19 للحفاظ على صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.