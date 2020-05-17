تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو

أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، تأجيل موعد امتحانات الثانوية الأزهرية، لتبدأ 21 يونيو بدلا من 30 مايو الجاري، في إطار حرص الدولة والأزهر الشريف على صحة الطلاب.وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن جدول الامتحانات كما هو دون تغيير وسيتم ترحيله حسب الموعد الجديد، موضحا أن الامتحانات ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا.يأتي ذلك بالتوافق مع إعلان وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، تأجيل امتحانات الثانوية العامة إلى يوم 21 يونيو القادم، بدلا من 7 يونيو، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية والوقاية للطلاب.