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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تخصيص 900 مليون جنيه للمرحلة الأولى من مشروع «فرصنا الرقمية»

الأحد 17/مايو/2020 - 05:06 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء اليوم، إطلاق مبادرة "فرصتنا رقمية" بحضور المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وممثلي الجمعيات الأعلية وشركات تكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك عبر تقنية الفيديو كنفرانس، وتأتى المبادرة فى إطار الجهود التى تبذل لحماية الشركات الناشئة من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشف الوزير خلال المؤتمر أن المرحلة الأولى من مبادرة فرصنا الرقمية تتضمن 33 مشروعا بميزانية تقدر بنحو 900 مليون جنيه، وتستهدف المبادرة إسناد ما لا يقل عن 10% من مشروعات مصر الرقمية إلى الشركات ناشئة.

واضاف في تصريحات على هامش المؤتمر للإعلان عن تفاصيل إطلاق منصة "فرصنا رقمية" حيث تم البدء فى تنفيذها قبل ظهور الجائحة الحالية وكان قد تم عقد العديد من الاجتماعات والحلقات النقاشية مع المعنيين من المنظمات والمؤسسات لاتمامها.

وقال الوزير إن المبادرة تتضمن حزمة من المشروعات يمكن للوزارة التعاقد عليها مباشرة مع الشركات الناشئة، بالإضافة إلى اتاحة برامج تدريبية فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، ويمكن من خلالها مشاركة الشركات المتميزة فى تلك البرامج المجانية للوزارة من المشاركة بالمشروعات التى يتم طرحها.

وتستهدف وزارة الاتصالات تدريب 80 ألف شاب عبر منصات التدرب عن بعد على مستوى المحافظات من خلال مبادرة "مهارة تك"، وتوفر الوزارة نحو 150 ألف ساعة تدريب ومحاضرات على الإنترنت لتأهيل الشباب وتدريبهم على عدة برامج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات التعامل والتواصل الاجتماعي واللغات المختلفة.

كما أطلقت الوزارة مبادرة "شغلك من البيت" للعمل الحر، وتستهدف توفير آلاف من فرص العمل الحر وتدريب الشباب على تطبيقات التسويق الإلكتروني والمبيعات، بهدف خلق فرص عمل تتواكب مع تداعيات أزمة كورونا على الشركات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل نحو 27 ألف شاب فيها حتى الآن.

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