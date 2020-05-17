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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط كمامات بدون بيانات في مصنع غير مرخص بالمنيا

الأحد 17/مايو/2020 - 04:50 م
ضبط كمامات
ضبط كمامات
نرمين محمود الدهان
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أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا عن عدد من الحملات الرقابية التي تنظمتها مديرية تموين المنيا، بقيادة المهندس جمال نصار وكيل المديرية
ومفتشي المديرية وبالاشتراك مع قوة من مباحث التموين، لمتابعة الأسواق بهدف ضبط والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية

وتم ضبط مصنع غير مرخص وبدون بيانات لتصنيع الكمامات وتم ضبط عدد (٥٢٠٠) كمامة وعدد (٤٠٠) عبوة معدة للبيع بدون كماتم ضبط الخام المستخدم فى تصنيع الكمامات وعددهم (٣٠) رويال خام

قال الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة إن تلك الإجراءات، بإحكام الرقابة على كافة الأسواق والصيدليات، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لمراقبة وضبط الأسعار والتصدي بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالف.

ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

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