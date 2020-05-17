إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

شهد سوق منطقة إمبابة إقبالًا متوسطًا على شراء ملابس عيد الفطر المبارك من قبل المواطنين وعلى الرغم من جائحة كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، إلا أن هذا لم يمنع المصريين من الاحتفال والتوجه لشراء الملابس والحلويات من أجل إضفاء أجواء البهجة والسرور خاصة لصغار السن وذلك دون الالتفات لاتخاذ التدابير الوقائية خاصة في المناطق الشعبية.وتوافد عدد من المواطنين بمنطقة إمبابة والمناطق المجاورة على السوق الخاص بالمنطقة وتزايد الإقبال في الأيام القليلة الماضية خاصة وأن الملابس الموجودة بالسوق تتميز بالأسعار المنخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى علاوة على أنها تتمتع بوجود كافة الملابس لكافة الأعمار والفئات المختلفة وبأسعار مناسبة.وعلى غير المعتاد شهد سوق منطقة إمبابة إقبالًا متوسطًا بعد أن كان يشهد إقبالًا كبيرًا في السنوات الماضية لشراء ملابس العيد منذ بداية الشهر الكريم وحتى الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الفطر، وذلك يرجع لتخوف بعض المواطنين من انتقال عدوى فيروس كورونا.