تداول 18 سفينةبموانئ بورسعيد.. اليوم
الأحد 17/مايو/2020 - 04:46 م
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد بلغت 18 سفينة.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.