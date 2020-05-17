تداول 18 سفينةبموانئ بورسعيد.. اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد بلغت 18 سفينة.وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.