سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ «بناة السد» بالذكرى 56 لتحويل مجرى النيل

قدمت سفيتلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة التهنئة لجمعية بناة السد العالي بالذكرى 56 لتحويل مجرى نهر النيل، مؤكدة أن السد العالي أصبح رمزا للصداقة المصرية الروسية وهو يعد أساسا قويا لاستمرارية التعاون المشترك بين مصر وروسيا.ونقل بيان وزعه المركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم الأحد قول الدكتور فتحي طوغان الأمين العام للجمعية إن تهنئة الجانب الروسي كانت على قدر كبير من الأهمية لكونهم الشركاء في هذا الإنجاز، موضحا أن هذه المشاركة المجتمعية لتهنئة صناع السد تعكس المكانة الخاصة لهم ولانجازهم التاريخي في قلوب المصريين.وأفاد البيان بأن الجمعية المصرية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية وجهت الدعوة للاحتفال أون لاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالذكرى الـ 56 لتحويل مجرى النيل الذي تم خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو عام 1964 في إطار المشروع القومي العملاق لبناء السد العالي.