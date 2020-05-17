إسبانيا تسجل أقل زيادة يومية في عدد الوفيات بكورونا منذ شهرين

سجلت إسبانيا، اليوم الأحد، انخفاضا في معدل الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد منذ شهرين، بواقع 87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ووفقا لما ذكرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد أخبر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، قادة الحكومات الإقليمية في إسبانيا بانخفاض الزيادة اليومية في الوفيات المرتبطة بكورونا في البلاد إلى 87 حالة خلال اليوم الأخير، ليكون أول يوم ينخفض فيه عدد حالات الوفاة اليومية إلى ما دون 100 حالة منذ شهرين.ويرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات المرتطبة بالفيروس منذ بداية تفشيه في إسبانيا إلى 27 ألفا و650 حالة، بينما يصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 231 ألفا و350 حالة.وحذرت الصحيفة، من احتمالية افتقار إحصاءات اليوم الأخير للدقة، مشيرة إلى أنه منذ بداية الأزمة، تشهد أيام الأحد والإثنين من كل أسبوع تسجيل أرقام أقل من الطبيعي بسبب قلة أعداد أفراد الطواقم العاملة في يومي العطلة الأسبوعية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع في عدد حالات الوفاة والإصابة المسجلة في أيام الثلاثاء من كل أسبوع.