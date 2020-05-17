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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2736 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

الأحد 17/مايو/2020 - 04:20 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2736 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 54752 حالة.

وذكرت الصحة السعودية، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، أنه تم تسجيل 10 حالات وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 312 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 2056 حالة تعافي، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 25722 حالة.

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