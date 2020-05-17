ضبط إخواني هارب من حكم بالإعدام في قضية اقتحام مركز شرطة سمالوط

تمكنت اليوم إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة سما لوط شرق في محافظة المنيا، من ضبط متهم إخواني هارب من حكم بالإعدام في قضية اقتحام مركز الشرطةكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات لضباط البحث الجنائي بمركز سمالوط شرق بتواجد عنصر إخواني هارب بنطاق دائرة المركز.شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز ومعاونة النقيب خالد جمال وتم وضع خطة أمنية محكمة تم من خلالها ضبط المدعو "إبراهيم- و. م" 42 سنه، بمركز سمالوط والذي هرب من تنفيذ حكم الإعدام شنقا في القضية رقم 9310 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مركز شرطة سمالوط" عقب أحداث فض رابعة والمحكوم فيها بجلسة 12 سبتمبر 2018.