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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تعرف الآن على موعد أذان المغرب اليوم في مصر الأحد 17-5-2020

الأحد 17/مايو/2020 - 05:35 م
أذان
أذان
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يبحث الكثير من المصريين عن موعد أذان المغرب اليوم في مصر الأحد 17-5-2020 وذلك عبر محركات البحث، لمعرفة أوقات الإفطار في شهر رمضان المبارك، وذلك قبيل استقبال الأمة الإسلامية لعيد الفطر المبارك خلال الأيام المقبلة.

ويقدم "الدستور" في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة مواعيد صلاة المغرب في محافظات مصر، اليوم الأحد 17 مايو، ويوفر لقراءه في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة، مواعيد أذان المغرب خلال شهر رمضان المعظم لعام 2020.

وتزيد أوقات الصيام حتى آخر يوم فى شهر الصيام يكون هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام، حيث يصل عدد ساعات الصوم إلى 15 ساعة و30 دقيقة، وقد اقتربنا من نهاية الشهر الكريم والذي لم يتبقى سوى 5 أيام وينتهي شهر رمضان المبارك.


موعد آذان المغرب اليوم في مصر


تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعة 29 رمضان الموافق 22 مايو 2020م.

وسيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية في بث مباشر على صفحة الفيس بوك في كلمة مباشرة من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وسيتم بثها أيضًا على التليفزيون المصري.

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وتبدأ صلاة العيد في الصباح بعد شروق الشمس بثلث ساعة بحسب التوقيتات لكل دولة وكل محافظة بها، وفيها يلتقى المسلمون في العيد ويتبادلون التهاني ويزورون أقرباءهم وهو المعروف بين المسلمين بصلة الرحم، وفيه يخرج الجميع للأماكن المخصصة للعب والمرح للكبار والصغار.

موعد آذان المغرب اليوم في مصر


القاهرة

توقيت فرض صلاة المغرب 6.42 م

الإسكندرية

توقيت فرض صلاة المغرب 6.51 م

المنصورة

توقيت فرض صلاة المغرب 6.46 م

أسوان

توقيت فرض صلاة المغرب 6.26 م

طنطا

توقيت فرض صلاة المغرب 6.46 م

قنا

توقيت فرض صلاة المغرب 6.30 م

الإسماعيلية

توقيت فرض صلاة المغرب 6.43 م

شرم الشيخ

توقيت فرض صلاة المغرب 6.28 م

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