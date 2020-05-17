«تاون جاس» توفر ماسكات ومطهرات لعملاء توصيل الغاز الطبيعى

حرصت شركة "تاون جاس" لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بتوفير أماكن لاستقبال العملاء مع الحفاط على التباعد الاجتماعى الأمن (المسافات الآمنة) بين العملاء المترددين، كما قامت الشركة فى جميع فروعها خاصة الفروع التى تقدم خدمات للجمهور على تسليم ماسكات للوجهه للعملاء المترددين على مقار الشركة.بالإضافة إلى توفير مطهرات للإيدى للحد من انتشار العدوى وتنظيف الأسطح والمقاعد.ويأتى ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الشركة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) للحفاظ على سلامة العاملين المتواجدين بمختلف مقار ومواقع الشركة للوقاية من خطر الإصابة أو حدوث عدوى، لذا تعمل الشركة على اتباع أقصى إجراءات الوقاية والسلامة وتمتد الإجراءات الاحترازية التى تقوم الشركة باتباعها إلى الحفاظ على سلامة العملاء المترددين على مكاتب خدمه العملاء بجميع مقرات الشركة للحصول على خدمة توصيل الغاز الطبيعى- وذلك لعدم تعطيل أو حدوث خلل فى تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق المحرومة.