تطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، تضمنت تنفيذ أعمال توسع وإحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين.وقال دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريح له اليوم، إنه تمت إضافة 103959 متر موصلات جهد منخفض، 4334 كم موصلات جهد متوسط، 4524 كم كابلات جهد منخفض، 1686 كم كابلات جهد متوسط، إضافة إلى 309 عامود جهد منخفض، 142 عامود جهد متوسط، 10 محولات قدرات مختلفة، (1) موزع حلقى، 8 صناديق توزيع جهد منخفض، 6 سكينة ثلاثية بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه.وأكد الدكتور محمد شاكر الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء الحبيبة.