رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء

الأحد 17/مايو/2020 - 04:09 م
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، تضمنت تنفيذ أعمال توسع وإحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين.

وقال دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريح له اليوم، إنه تمت إضافة 103959 متر موصلات جهد منخفض، 4334 كم موصلات جهد متوسط، 4524 كم كابلات جهد منخفض، 1686 كم كابلات جهد متوسط، إضافة  إلى 309 عامود جهد منخفض، 142 عامود جهد متوسط، 10 محولات قدرات مختلفة، (1) موزع حلقى، 8 صناديق توزيع جهد منخفض، 6 سكينة ثلاثية بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء الحبيبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

تفاصيل إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة

«الأزهر» يجيز صلاة العيد فى البيوت.. والخطبة ليست شرطًا لصحتها

الصور

image description

إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
مدحت بشاى
دراماتورجي " المصراوية "
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
المزيد

الثقافة

الشاعرة هبة الفقى تشارك فى أمسية «اتحاد كتاب الإمارات»

«الشيخ زايد للكتاب» تستضيف ابتسام بركات في صالون الملتقى الأدبي

«الثقافة» تحتفل بليلة القدر «أونلاين»

«في العزل» يوثق الإنتاج الفني بعد كورونا بدعم من معهد جوته