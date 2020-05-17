حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقنطرة غرب (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، حملة إزالات مكبرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وحمايتها من المخالفين والتصدي لهم على مستوى المركز.وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 3 حالات إزالة تعدٍ بالبناء على أرض مخصصة للاستثمار الزراعي مساحة 45 فدانا بقرية أبوطفيلة، وإزالة فورية تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية عبارة عن مضيفة من الطوب الأبيض بقرية البياضية، وتنفيذ عدد 2 إزالة فورية عبارة عن منزل من الطوب الأحمر على مساحة 170 مترا وسور من الطوب الأبيض على مساحة 150 مترا بقرية الرياح، وتنفيذ عدد 4 حالات إزالة فورية تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية عبارة عن منزل من الطوب الأبيض والخرسانة المسلحة على مساحة 120 مترا، وإزالة أحواش وأسوار من الطوب الأبيض على مساحة 1600 متر بقرية النصر.