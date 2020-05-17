«التعليم» تصدر الخطة الكاملة لتعقيم لجان الثانوية العامة (صور)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الكاملة لامتحانات الثانوية العامة وتعقيم اللجان، وذلك من خلال صور أعلنت الوزارة عنها رسميا وحصلت الدستور عليها، وقالت إن تاجيل الثانوية حتى ٢١ يونيو وإعلان الجداول الجديدة رسميا خلال ٤٨ ساعة وبدء الامتحان في العاشرة صباحا وليس التاسعة بالاضافة إلى أنه ممنوع الوصول إلى اللجنة بعد التاسعة والتأجيل للعام المقبل لمن يرغب ولا تحتسب هذا العام سنة رسوب وتمتحن مدارس المتفوقين بنفس هذه الاجراءات.وفي مؤتمر صحفي اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من يوم الأحد القادم وحتى الجمعة ٢٩ مايو، سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم وما يقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والمنتزهات العامة والحدائق، مع فرض حظر بداية من الخامسة مساء مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي.وأعلن رئيس الحكومة، أنه سيتم إذاعة شعائر صلاة العيد عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئي والمسموع.وأعلن أن ما بعد عيد الفطر يمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وحكومة بشأن كيفية التعايش مع الفيروس، موضحا أن الصحة العالمية قالت إن الفيروس قادم ولن يختفي، وعلينا أن نعي ذلك لضمان سلامة وصحة المواطنين وإعادة عجلة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك.وأوضح أنه سيتم عودة السبت ٣٠ مايو من الثامنة مساءا ولمدة أسبوعين، مضيفًا أنه من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة عدد من الأنشطة منها الرياضية، وعودة فتح المطاعم بإجراءات احترازية جدا، مع الإعلان تباعا عنها، مع عودة بعض الشعائر الدينية بدور العبادة.وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، أعلن مدبولي، أنها ستكون في ٢١ يونيو.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بعد 30 مايو سيبدأ إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتكدسات بشكل إجباري، وسيتم الإعلان عن القرار والعقوبات.