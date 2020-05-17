سري للغاية (19) .. "خائن اليهود".. ضابط البحرية الإسرائيلية الذي باع معلومات لمصر

"نحن لا نقتل يهوداً"، وماذا عن "إلكسندر إسرائيل"؟ سكت رافي إيتان "رئيس عمليات الموساد 1950-1981": "ألقينا جثته في البحر المتوسط بعد جرعة مخدر زائدة"، سأله الصحفي: هكذا بكل ببساطة .. لم تشعر لحظة بالندم؟، أجاب "إيتان": الموساد يعلمك كيف تنظر للعالم ببرود.



في عام 2006 تم الكشف عن الواقعة لأول مرة عندما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقرير لمراسلها لشؤون المخابرات رونين بيرجمان، جاء فيه :"إنه بعد 52 عاماً من الصمت، كُشف كيف تم إخفاء إلكسندر إسرائيل داخل صندوق للأسلحة، بعد حقنه بكميات كبيرة من المخدر أدت إلى وفاته، وتم إلقاء جثته من الطائرة إلى عمق البحر المتوسط.



طبيب التخدير يونا إليان

موت غامض لضابط البحرية الإٍسرائيلي



توفيت زوجته عام 2005، وحتى ذلك الحين كانت تبحث حول سبب إختفاء زوجها، وهي حائرة في الروايات المتناقضة التي نسجها الموساد لإخفاء الحقيقة، فتارة يعلن أن "ألكسندر" قرر عدم العودة إلى إسرائيل، بعد عشقه أكثر من امرأة، وتارة أخرى يقول إنه تحول إلى عميل خطير ضد إسرائيل.

التفاصيل الدقيقة كشفها "بيرجمان" بعد جهود كبيرة نجح خلالها في التوصل إلى حقيقة هذه الجريمة، والتي جاءت تفاصيلها غريبة وقاسية.



في العام 1954 اختفى ضابط في سلاح البحرية الإسرائيلية بشكل مفاجئ، وكان متزوجاً منذ سنة وزوجته في أواخر أشهر حملها، وفي الوقت الذي توقعت فيه الزوجة وصول أجهزة الأمن وسلاح البحرية الإسرائيلية، إلى بيتها للتضامن معها، صدمت بقدوم مجموعة من رجال المخابرات إلى البيت يحملون أمراً بتفتيش البيت، وأشارت إلى أن رجال الموساد غادروا البيت، وقد صادروا معهم كل ما يخص الزوج حتى ملابسه، وعندما استفسرت الزوجة الشابة عن مصير زوجها، ودوافع التفتيش طلب منها مسؤول المجموعة أن تنسى زوجها باعتباره خائناً لها.



أضافت الصحيفة، أن مسؤول المجموعة قال للزوجة في رواية كاذبة: إن إسرائيل عاش قصصاً عاصفة من الغرام مع غيرها من النساء خلال فترة زواجهما، وإنه تنازل عن ديانته اليهودية واعتنق الديانة المسيحية من أجل عشيقته الإيطالية التي عملت موظفة في القنصلية الإيطالية في مدينة حيفا، وإن زوجها ترك إيطاليا بعد فترة قصيرة وغادر إلى بلغاريا مع عشيقته الجديدة البلغارية.



وتحدث ابن "إسرائيل" للصحيفة قائلاً:" والدتي صدقت رواية المخابرات، وهذا ما زاد من ألمها وجعلها تعيش أزمة نفسية صعبة، تجاوزتها بعد سبع سنوات عندما تزوجت شاباً يهودياً، وقف إلى جانبها منذ لحظة فقدان زوجها، لكن الصدمة عادت إليها بعد سنوات عندما أبلغتها إحدى صديقاتها أن شقيقها الذي كان زميل زوجها إلكسندر، وعمل معه في نفس الوحدة العسكرية، أبلغها أن الموساد قتل زوجها، بعد أن اكتشف أنه يخون إسرائيل.



امرأة في فيينا وراء الإيقاع بـ "الخائن"



التحقيق الذي أجراه الصحفي بيرجمان، كشف جريمة قتل نفذها الموساد وبقيت سرية للغاية، وهو ما جعل قصة إلكسندر لغزاً معقداً.



تلقى الموساد معلومات موثوقة، أن الكسندر إسرائيل في طريقه إلى سفارتي مصر وسوريا لبيعهما معلومات أمنية وعسكرية عن إسرائيل، بعد أن تواصل مع السفارة المصرية في روما، وعندما تم سؤال إيتان عن دوافع إلكسندر للتجسس لصالح مصر قال: الأموال، لم يكن لديه أي دافع آخر سوى رغبته في جنى أموال.



بعد أن رصده الموساد قرر تعقب خطواته، وشكل طاقماً من رجاله برئاسة الضابط الكبير رافي ايتان، الذي سافر إلى أوروبا وجند المئات من عملاء الجهاز في مختلف الدول، وبعد أسابيع توصل أحدهم إلى مكان وجود إسرائيل في النمسا، عن طريق المصادفة.



قال إيتان للصحيفة:"ألتقى إلكسندر امرأة إسرائيلية في فيينا، واتفقا على اللقاء في اليوم التالي، وفي نفس الليلة وصل إلى بيتها أصدقاء زوجها لزيارته، وخلال الحديث ذكرت ما حصل لها في الصباح وحكت عن الرجل الذي ألتقته، وكان بين الأصدقاء الضيوف أحد رجال المخابرات الذي تلقى الأوامر بجمع المعلومات عنه"، والذي بدوره نقل المعلومات إلى رؤوساءه، فطلبوا منه أن يتابع تحركاته، وبعد أيام أوكلوا له مهمة إقناع المرأة بأن تعمل في خدمة الموساد، لإغراء ألكسندر ومساعدتهم في القبض عليه.



الموساد فضل عدم تنفيذ الخطة في النمسا، فأقنعت المرأة إلكسندر بمرافقتها إلى دولة أوروبية أخرى، فوافق وبعد يوم واحد من وصولهما، وقل أن يقضي وقتاً مع الحسناء، ألقى الموساد القبض عليه، وكان على متن طائرة "العال" الإسرائيلية، برفقة خمسة من رجال الموساد.



رافي إيتان رئيس قسم العمليات بالموساد