«الثقافة» تحتفل بليلة القدر «أونلاين»

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بث تسجيل نادر لليلة محمدية يوم 19 مايو، عبر قناتها على «يوتيوب»، وذلك احتفالًا بليلة القدر.وكانت أقيمت تلك الليلة على المسرح الكبير وجمعت أوركسترا أوبرا القاهرة مع فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية وكورال الأوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي.وشارك في قيادة الفقرات الموسيقار الدكتور جمال سلامة ومن إخراج جيهان مرسي، وتضم نخبة من أشهر الأعمال الدينية يؤديها مجموعة من نجوم الأوبرا هم: سومة، آيات فاروق، أميرة أحمد، مي فاروق، وليد حيدر، ريهام عبدالحكيم وغيرهم.وقبلها وفي التاسعة والنصف تذاع محاضرة من ورشة ابدأ حلمك، يسبقها في الخامسة مساء حلقة جديدة من فوازير سينما مصر.تأتي تلك الاحتفالات أونلاين ضمن المبادرة التي أطلقتها الوزارة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، كإجراء احترازي للحماية من فيروس كورونا المستجد.