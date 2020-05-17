رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«في العزل» يوثق الإنتاج الفني بعد كورونا بدعم من معهد جوته

الأحد 17/مايو/2020 - 03:19 م
معهد جوته
معهد جوته
إيمان عادل
طباعة
أطلق معهد جوته الألماني بالقاهرة مشروع «في العزل» لتويثق تجارب الإنتاج الفني في فترة العزل الصحي بعد فيروس كورونا المستجد

يحاول المشروع توثيق التجارب الفنية التي استطاعت الإجابة على عدة تساؤلات منها كيف أثرت العزلة الذاتية على سلامتنا النفسية؟ هل نحن قادرون على أن نهتم بأنفسنا أثناء الحجر الصحي؟ مع توافر كل هذا الوقت، هل لدينا الكافي منه لإدراك خسائرنا المحتملة وحقيقة أن العُزلة غير مريحة مهما حاولنا إشغال وقتنا؟ كيف نحاول أن نأقلم حياتنا اليومية مع الوضع الحالي؟ وكيف يمكننا التعبير عن مخاوفنا وقلقنا وأفكارنا خلال الحجر الصحي الذاتي؟

في العزل هو مشروع يستهدف فنانينات مصريينات من خلفيات فنية مختلفة ويقدم لهمن منصة رقمية لنشر وتوثيق إنتاجتهمن الفنية التي تم إنجازها خلال فترة العزلة الذاتية.

يمكن للفنانينات التقدم من خلال ملئ استمارة الطلب مُصحبة بمُقترح لعملهمن الفني، بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات تقوم هيئة تحكيم باختيار ١٠ مُقترحات من الطلبات المستلمة، يتم منح المتقدمينات المختارة مُقترحاتهمهن الفنية مدة أسبوعين لإكمال أعمالهم المُقترحة وإرسالها مُكتملة.

يتم نشر الأعمال الفنية المُختارة على صفحة خاصة بالمشروع على موقع معهد جوته مصر وقنوات التواصل الاجتماعي بمعهد جوته الإسكندرية.

يجب أن يكون العمل الفني المُقترح قابلًا للنشر على الإنترنت، على سبيل المثال (أفلام قصيرة، أعمال فنية بالفيديو، مقالات، كاريكاتير، موسيقى، أعمال فنية صوتية، إلخ)، يمكن للمتقدمينات إرسال المُقترح على هيئة مسودات أولية أوعروض توضيحية أو Demos أوصور ثابتةStills كلًا بناْء على طبيعة العمل الفني المُقترح بالإضافة لتقديم شرح مُفصل لمُقترحهم الفني.

يتم منح الفنانينات المختارة أعمالهمهن مبلغ قدره 4500 جنيه مصري، وذلك كأجر رمزي عن العمل المُقدم.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

الصور

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

«الشيخ زايد للكتاب» تستضيف ابتسام بركات في صالون الملتقى الأدبي

«الثقافة» تحتفل بليلة القدر «أونلاين»

«في العزل» يوثق الإنتاج الفني بعد كورونا بدعم من معهد جوته

«نصوص ومشاهدات عن العمل» بوكالة بهنا اليوم