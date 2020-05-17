«في العزل» يوثق الإنتاج الفني بعد كورونا بدعم من معهد جوته

أطلق معهد جوته الألماني بالقاهرة مشروع «في العزل» لتويثق تجارب الإنتاج الفني في فترة العزل الصحي بعد فيروس كورونا المستجديحاول المشروع توثيق التجارب الفنية التي استطاعت الإجابة على عدة تساؤلات منها كيف أثرت العزلة الذاتية على سلامتنا النفسية؟ هل نحن قادرون على أن نهتم بأنفسنا أثناء الحجر الصحي؟ مع توافر كل هذا الوقت، هل لدينا الكافي منه لإدراك خسائرنا المحتملة وحقيقة أن العُزلة غير مريحة مهما حاولنا إشغال وقتنا؟ كيف نحاول أن نأقلم حياتنا اليومية مع الوضع الحالي؟ وكيف يمكننا التعبير عن مخاوفنا وقلقنا وأفكارنا خلال الحجر الصحي الذاتي؟في العزل هو مشروع يستهدف فنانينات مصريينات من خلفيات فنية مختلفة ويقدم لهمن منصة رقمية لنشر وتوثيق إنتاجتهمن الفنية التي تم إنجازها خلال فترة العزلة الذاتية.يمكن للفنانينات التقدم من خلال ملئ استمارة الطلب مُصحبة بمُقترح لعملهمن الفني، بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات تقوم هيئة تحكيم باختيار ١٠ مُقترحات من الطلبات المستلمة، يتم منح المتقدمينات المختارة مُقترحاتهمهن الفنية مدة أسبوعين لإكمال أعمالهم المُقترحة وإرسالها مُكتملة.يتم نشر الأعمال الفنية المُختارة على صفحة خاصة بالمشروع على موقع معهد جوته مصر وقنوات التواصل الاجتماعي بمعهد جوته الإسكندرية.يجب أن يكون العمل الفني المُقترح قابلًا للنشر على الإنترنت، على سبيل المثال (أفلام قصيرة، أعمال فنية بالفيديو، مقالات، كاريكاتير، موسيقى، أعمال فنية صوتية، إلخ)، يمكن للمتقدمينات إرسال المُقترح على هيئة مسودات أولية أوعروض توضيحية أو Demos أوصور ثابتةStills كلًا بناْء على طبيعة العمل الفني المُقترح بالإضافة لتقديم شرح مُفصل لمُقترحهم الفني.يتم منح الفنانينات المختارة أعمالهمهن مبلغ قدره 4500 جنيه مصري، وذلك كأجر رمزي عن العمل المُقدم.