خبير: مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

قال محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن الاقتصاد المصري مر بكبوات كثيرة في الفترة الأخيرة وتم البدء في برنامج إصلاح هيكلي وأصبحت مصر تجني ثماره في عام 2019.وأضاف البهواشي، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنية الأساسية هى الأولى بالإنفاق لذلك فإن الدولة تعمل على تطويرها، كما تم العمل على اكتشاف البترول حتى أصبحت مصر أحد مراكز الطاقة إقليميًا على مستوى الشرق الأوسط.وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ على جميع القطاعات في وقت متزامن لكي يطورها ولذلك يقوم على حزمة من القطاعات وليس على اقتصاد أو قطاع واحد.