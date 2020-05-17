طلاب الثانوية بالسويس ينهون آخر امتحاناتهم

أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي بالسويس، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد أداءهم لامتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.وقال مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالسويس، أشرف السروي، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في السويس انتهت اليوم الأحد، بأداء طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي لامتحان مادة الكيمياء لشعبة العلمي والجغرافيا لشعبة الأدبي، باستخدام التابلت.وأضاف السروي في تصريح خاص للدستور، إن عملية التصحيح الإلكتروني، لامتحانات المرحلة الثانوية بالتابلت، تسير بشكل منتظم.وأشاد السروي بالجهود التي يبذلها معلمو السويس والموجهين والمشرف العام، مشيرًا إلى أنهم تلقوا تدريبات على التصحيح باستخدام التابلت، بشكل جعلهم مؤهلين لإنجاز المهمة في وقت قياسي، ودقة العالية.