لجنة خماسية لإدارة فرعية «المحامين» بالقاهرة الجديدة

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بتشكيل لجنة خماسية لإدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.جاء ذلك في ضوء انتهاء مدة مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية منذ 642020، وأيضًا البلاغ رقم 463 لسنة 2020 أموال عامة عليا ضد نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بالاستيلاء على مبلغ 537857 جنيه من أموال النقابة العامة للمحامين.وأيضًا الشكاوى والاتهامات والبلاغات المتبادلة بين نقيب وأعضاء وأمين صندوق مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.ومن المقرر أن تباشر اللجنة إدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية لحين إجراء انتخابات الفرعيات، كما أنه من المتفق على أن الأساتذة المحامين أعضاء اللجنة لن يخوضوا الانتخابات المقبلة للنقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة.